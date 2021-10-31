TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Tuzlaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortayı Glumac kale önündeki Camarra'ya indirdi. Camarra'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
16. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Sedat'ın yayın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
90+5. dakikada sol taraftan Camarra'nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni, müsait pozisyondaki dokunuşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Yıldırım, Seyfettin Ünal
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Serkan Göksu (Kartal Yılmaz dk. 62), Emre Gültekin (Emre Nefiz dk. 80 ?), Onur Ayık (Napoleoni dk. 62), Del Valle (Mrsic dk. 80 ?), Camara
Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Faruk Can Genç, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Denizhan Taşkan, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Gökhan Akkan dk. 78), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi (Diack dk. 86 ?), Rotman, Tayfun Aydoğan, Sedat Şahintürk (Onat Kurt dk. , Ahmet Yazar (Mustafa Emre Can dk. 86 ?), Safa Kınalı (Valente dk. 78)
Yedekler: Angeler, Gökhan Akkan, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Valente, Selçuk Alibaz
Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı
Goller: Camarra (dk. 6), Napoleoni (dk. 90+5) (Ümraniyespor), Sedat Şahintürk (dk. 16) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Serkan Göksu, Napoleoni (Ümraniyespor) Ahmet Yazar (Tuzlaspor)