TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Eskişehirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Kartal, orta sahadan hızlı kullandığı serbest vuruşta pasını sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Vrsajevic'e aktardı. Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Vrsajevic'in kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı müsait pozisyonda önünde bulan Denizhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Ümraniyespor savunmasından seken topu ceza alanı dışı sol çaprazında önünde bulan Erdal Akdarı'nın sert şutu kaleci Burak'ın kucağında kaldı.
45+1. dakikada sağ kanatta meşin yuvarlakla buluşan Denizhan'ın ceza sahasına girerek penaltı noktasına gönderdiği pasta Atakan'ın vuruşu kaleci Ebrar'dan oyun alanına geri geldi. Dönen topu önünde bulan Bently'nin şutu savunmadan döndü.
79. dakikada Kartal Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
81. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Atakan'ın kaleyi karşısına alarak çektiği şutu kaleci Ebrar çeldi. Dönen topa Glumac'ın vuruşu yine kaleciden döndü ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Camara'nın açısını düzelterek uzak köşeye çektiği şut ağlara gitti. 2-0
90+3. dakikada savunmadan çıkarken Sezgin'in yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı önünde bulan Gomis'in kaleyi cepheden gören pozisyonda ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruş filelerle buluştu. 3-0
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Emre Kargın, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay
Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Tomislav Glumac, Ercan Coşkun, Okan Derici (Honore Gomis dk. 74), Kartal Yılmaz, Muammer Denizhan Taşkan (Yusuf Emre Gültekin dk. 62), Bentley (Serkan Göksu dk. 85 ?), Atakan Üner (Gökhan Süzen dk. 85 ?), Moussa Sow (Idrissa Camara dk. 62)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Batuhan Artarslan, Hamza Hacıoğlu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Emir Yıldız, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Buğra Çağlıyan (Furgan Polat dk. 74), Tolga Yakut, Berkay Tanır, Kaan Gül (Sholaja dk. 61)
Yedekler: Melih Ağa, Arda Okumuş, Hamed Abodun, Doğukan Ünal, İbrahim Halil Öner, Onur Arı
Teknik Direktör: Cengiz Seçsev
Goller: Denizhan Taşkan (dk. 19), Idrissa Camara (90+2), Honore Gomis (90+3) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Berkay Tanır (dk. 54) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Denizhan Taşkan, Kartal Yılmaz, Okan Derici, Bentley (Ümraniyespor), Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Sholaja (Eskişehirspor)