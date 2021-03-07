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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


29. dakikada Kartal Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


43. dakikada Giresunspor savunmasını hazırlıksız yakalayan Ümraniyspor'da Atakan Üner, pasını savunma arkasına sarkan Mayi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mayi'nin plase vuruşunda top filelere gitti. 2-0


45. dakikada Caner'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Glumac'ın uzaklaştırmak istediği topu alan Balde'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


69. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Camara, kafayla topu arka taraftaki Alim Öztürk'e aktardı. Alim, müsait pozisyonda kafa vuruşuyla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-1



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Burak Şeker, Hüseyin Aylak, Mert Bulut


Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Glumac, Alim, Ercan, Kartal Yılmaz (Emre Gültekin dk. 82 ?), Serkan, Bentley (Okan Derici dk. 76), Atakan Üner (Muammer Denizhan Taşkan dk. 90 ?), Camara (Mustafa Eser dk. 90 ?), Mayi (Kehinde dk. 76)


Yedekler: Orkun Özdemir, Hamza Hacıoğlu, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Batuhan Artarslan


Teknik Direktör: Recep Uçar


Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen, Sadi (Anthony Uzodimma dk. 66), Hüsamettin (Kerem Kalafat dk. 84 ?), Nalepa, Mehmet Taş, Erol Can (Marko Milinkovic dk. 74 ?), Eren Tozlu, Caner Hüseyin Bağ (Abdou Razak Traore dk. 74 ?), Balde


Yedekler: Tolgahan Acar, İshak Doğan, Arda Kılıç, Fatih Yılmaz, Muhammet Ertürk, Yasin Ozan


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Glumac (dk. 29), Mayi (dk. 43), Alim (dk. 69) (Ümraniyespor), Balde (dk. 45) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Kartal, Bentley, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Uzodimma (Giresunspor)

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