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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Altınordu: 0

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Muhammed Gönülaçar dk. 71), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Akabueze dk. 71), Gomis, Gimbert (Aykut Emre Yakut dk. 84 ?)


Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, İhsan Furkan Deniz, Muharrem Öner, Mehmet Sedef, Valentin Lazar, Muhammed Gönülaçar


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Ali Mert Aydın dk. 46), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı, Ersel Aslıyüksek, Muhammed Mert, Anıl Koç (Okan Derici dk. 46), Yasin Ozan (Fatih Aktay dk. 68)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Onur Taha Takır, Kahraman Demirtaş, Yusuf Yalçın, Egehan Gök, Burak İnce, Ersel Aslıyürek


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Gimbert (dk. 8 ve 44), Serkan Göksu (dk. 28), Emircan Altıntaş (dk. 38) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Gökhan Süzen, Fernandes, Emircan Altıntaş, Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Berkay Samancı, Ersel Aslıyüksek (Altınordu)

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