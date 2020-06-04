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TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1.

Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. 1. Lig, 19. Haziran Cuma günü oynanacak Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor maçları ile başlayacak.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyurulan programa göre, 29. hafta; 19 Haziran Cuma günü Giresunspor - Adanaspor ve İstanbulspor - Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak. Federasyon ayrıca 30, 31 ve 32. hafta maçlarının planlamasını da ilan etti.


TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



29. Hafta


19 Haziran Cuma


20.00 Giresunspor - Adanaspor


20.00 İstanbulspor - Hatayspor



20 Haziran Cumartesi


17.30 Keçiörengücü - Bursaspor


20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor


20.00 Balıkesirspor - Menemenspor



21 Haziran Pazar


17.30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük


20.00 Boluspor - Altınordu


20.00 Altay - Akhisarspor



22 Haziran Pazartesi


20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK



30. Hafta


26 Haziran Cuma


20.00 Bursaspor - Adanaspor


20.00 Altınordu - Keçiörengücü



27 Haziran Cumartesi


17.30 Eskişehirspor - Altay


17.30 Osmanlıspor FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


20.00 Menemenspor - Boluspor


20.00 Adana Demirspor - Giresunspor



28 Haziran Pazar


17.30 Hatayspor - Balıkesirspor


20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor


20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor



31. Hafta


30 Haziran Salı


17.30 Keçiörengücü - Menemenspor


20.00 Adanaspor - Altınordu


20.00 Giresunspor - Bursaspor



1 Temmuz Çarşamba


17.30 Boluspor - Hatayspor


20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor


20.00 Altay - Osmanlıspor FK



2 Temmuz Perşembe


17.30 Ümraniyespor - Eskişehirspor


20.00 İstanbulspor - Akhisarspor


20.00 Balıkesirspor - Fatih Karagümrük



32. hafta


4 Temmuz Cumartesi


20.00 Menemenspor - Adanaspor


20.00 Bursaspor - Altınordu



5 Temmuz Pazar


17.30 Hatayspor - Keçiörengücü


17.30 Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


20.00 Adana Demirspor - Altay


20.00 Osmanlıspor FK - Ümraniyespor



6 Temmuz Pazartesi


17.30 Fatih Karagümrük - Boluspor


20.00 Eskişehirspor - İstanbulspor


20.00 Akhisarspor - Balıkesirspor

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