TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1.
Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. 1. Lig, 19. Haziran Cuma günü oynanacak Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor maçları ile başlayacak.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyurulan programa göre, 29. hafta; 19 Haziran Cuma günü Giresunspor - Adanaspor ve İstanbulspor - Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak. Federasyon ayrıca 30, 31 ve 32. hafta maçlarının planlamasını da ilan etti.
TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
29. Hafta
19 Haziran Cuma
20.00 Giresunspor - Adanaspor
20.00 İstanbulspor - Hatayspor
20 Haziran Cumartesi
17.30 Keçiörengücü - Bursaspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor
20.00 Balıkesirspor - Menemenspor
21 Haziran Pazar
17.30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
20.00 Boluspor - Altınordu
20.00 Altay - Akhisarspor
22 Haziran Pazartesi
20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK
30. Hafta
26 Haziran Cuma
20.00 Bursaspor - Adanaspor
20.00 Altınordu - Keçiörengücü
27 Haziran Cumartesi
17.30 Eskişehirspor - Altay
17.30 Osmanlıspor FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Menemenspor - Boluspor
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor
28 Haziran Pazar
17.30 Hatayspor - Balıkesirspor
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor
31. Hafta
30 Haziran Salı
17.30 Keçiörengücü - Menemenspor
20.00 Adanaspor - Altınordu
20.00 Giresunspor - Bursaspor
1 Temmuz Çarşamba
17.30 Boluspor - Hatayspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor
20.00 Altay - Osmanlıspor FK
2 Temmuz Perşembe
17.30 Ümraniyespor - Eskişehirspor
20.00 İstanbulspor - Akhisarspor
20.00 Balıkesirspor - Fatih Karagümrük
32. hafta
4 Temmuz Cumartesi
20.00 Menemenspor - Adanaspor
20.00 Bursaspor - Altınordu
5 Temmuz Pazar
17.30 Hatayspor - Keçiörengücü
17.30 Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Adana Demirspor - Altay
20.00 Osmanlıspor FK - Ümraniyespor
6 Temmuz Pazartesi
17.30 Fatih Karagümrük - Boluspor
20.00 Eskişehirspor - İstanbulspor
20.00 Akhisarspor - Balıkesirspor