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TFF 1. Ligde 3 haftalık program belli oldu

2021-2022 sezonu TFF 1.

Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.


TFF 1. Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı ile başlayacak. Program şöyle:



1. HAFTA


13 Ağustos Cuma


20.30 Gençlerbirliği - Eyüpspor



14 Ağustos Cumartesi


19.15 İstanbulspor - Manisa FK


21.45 Denizlispor - Bandırmaspor


21.45 Balıkesirspor - Boluspor



15 Ağustos Pazar


19.15 Tuzlaspor - MKE Ankaragücü


19.15 Ankara Keçiörengücü - Altınordu


21.45 Memenenspor - BB Erzurumspor


21.45 Bursaspor - Adanaspor



16 Ağustos Pazartesi


20.30 Kocaelispor - Ümraniyespor



2. HAFTA


20 Ağustos Cuma


20.30 Samsunspor - Balıkesirspor



21 Ağustos Cumartesi


17.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü


21.45 Altınordu - Tuzlaspor


21.45 Adanaspor - Gençlerbirliği



22 Ağustos Pazar


17.00 Bandırmaspor - Menemenspor


17.00 Ümraniyespor - İstanbulspor


19.15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor


21.45 Manisa FK - Denizlispor



23 Ağustos Pazartesi


20.30 BB Erzurumspor - Bursaspor



3. HAFTA


27 Ağustos Cuma


20.30 Tuzlaspor - Boluspor



28 Ağustos Cumartesi


19.15 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor


19.15 Kocaelispor - Samsunspor


21.45 Memenespor - Ümraniyespor


21.45 Bursaspor - Eyüpspor



29 Ağustos Pazar


19.15 BB Erzurumspor - Bandırmaspor


19.15 Gençlerbirliği - Manisa FK


21.45 Denizlispor - MKE Ankaragücü


21.45 İstanbulspor - Altınordu

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