İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1.

Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.


Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre tüm maçlar 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.


Ligin 33. hafta mücadeleleri şu şekilde:



1 Mayıs Cumartesi


13.30 Eskişehirspor - Bursaspor


16.00 Samsunspor - Ankaraspor


16.00 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor


16.00 GZT Giresunspor - Akhisarspor


16.00 Altınordu - Tuzlaspor


16.00 Ümraniyespor - Altay


16.00 Bandırmaspor - Adanaspor


16.00 İstanbulspor - Boluspor


16.00 Adana Demirspor - Balıkesirspor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.