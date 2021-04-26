TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Lig'de 33. hafta programı tarafından açıklandı.

Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre tüm maçlar 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Ligin 33. hafta mücadeleleri şu şekilde:

1 Mayıs Cumartesi

13.30 Eskişehirspor - Bursaspor

16.00 Samsunspor - Ankaraspor

16.00 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor

16.00 GZT Giresunspor - Akhisarspor

16.00 Altınordu - Tuzlaspor

16.00 Ümraniyespor - Altay

16.00 Bandırmaspor - Adanaspor

16.00 İstanbulspor - Boluspor

16.00 Adana Demirspor - Balıkesirspor