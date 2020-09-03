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TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 1.

Lig'de oynanacak olan ilk 4 haftanın maç programını açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda TFF 1. Lig'de 4. haftaya kadar olan müsabaka programını açıkladı. Buna göre TFF 1. Lig'de 1,2,3 ve 4. haftaya kadar yapılacak müsabakaların programı şu şekilde



1. Hafta



11 Eylül Cuma


19.00 Menemenspor- Altınordu



12 Eylül Cumartesi


16.30 Ümraniyespor- Bandırmaspor


16.30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü


19.00- Osmanlıspor- Eskişehirspor



13 Eylül Pazar


16.30 Bursaspor- Adana Demirspor


19.00 Adanaspor- İstanbulspor


19.00 Altay - Yılport Samsunspor



14 Eylül Pazartesi


19.00 Akhisarspor - Tuzlaspor


19.00 Balıkesirspor - Giresunspor



2. Hafta



18 Eylül Cuma


19.00 Eskişehirspor - Adanaspor



19 Eylül Cumartesi


14.00 Bandırmaspor - Akhisarspor


14.00 Tuzlaspor - Balıkesirspor


19.00 Altınordu - Bursaspor



20 Eylül Pazar


14.00 Ankara Keçiörengücü - Osmanlıspor


16.30 İstanbulspor - Altay


19.00 Giresunspor - Menemenspor



21 Eylül Pazartesi


19.00 Adana Demirspor - Boluspor


19.00 Yılport Samsunspor - Ümraniyespor



3. Hafta



25 Eylül Cuma


19.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü



26 Eylül Cumartesi


14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor


19.00 Bursaspor - Giresunspor


19.00 Akhisarspor - Balıkesirspor



27 Eylül Pazar


14.00 Bandırmaspor - Yılport Samsunspor


16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor


19.00 Altay - Eskişehirspor



28 Eylül Pazartesi


19.00 Menemenspor - Tuzlaspor


19.00 Boluspor - Altınordu



4. Hafta



2 Ekim Cuma


19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor



3 Ekim Cumartesi


14.00 Tuzlaspor - Bursaspor


14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay


16.30 Giresunspor - Boluspor


19.00 Altınordu - Osmanlıspor



4 Ekim Pazar


14.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor


16.30 Yılport Samsunspor- Akhisarspor


16.30 Balıkesirspor - Menemenspor


19.00 Adana Demirspor- Adanaspor

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