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TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 - Boluspor: 2

TFF 1.

Lig'in 13. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u konuk etti. Mücadele Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


23. dakikada kaleci Eyüp'ün uzaklaştırdığı topla ceza alanı dışında buluşan Melih'in bekletmeden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.


28. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Gomis'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte Sow kafa ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.


30. dakikada Ümraniyespor'da Kevin Mayi'nin sert şutunu kaleci Mosquera, güçlükle kornere çeldi.


39. dakikada gelişen Boluspor atağında Araz'ın şutunu kaleci Ahmet çeldi. Dönen topu Poepon tamamlamak istedi ancak Ümraniyespor'da Ercan çizgi üzerinde gole izin vermedi.


45+2. dakikada 'da Gomis, Kerem'in sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kutluhan Bilgiç penaltı kararı verdi.


45+3.dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Batuhan, meşin yuvarlağı auta attı. 85. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Melih'in son çizgiye inerek yaptığı ortayı arka direkte Tugay tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


90+5.dakikada Hamza'nın uzun topu ile ceza sahası dışında buluşan Mihajlovic, kalesini terk eden Ahmet'i şık hareketle çalımladı ve topu boş kaleye gönderdi. 0-2



Stat: Ümraniye Şehir Stadı


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Serdar Diyadin


Ümraniyespor: Ahmet Eyüp, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan, Batuhan (Hüseyin Çolak dk. 88 ?), Serkan Göksu, Kevin Mayi (Turgut Doğan 76), Bentley (Gökhan Süzen dk. 64), Honore Gomis (Okan dk. 64), Moussa Sow (Zivkovic dk. 76)


Yedekler: Göktuğ, Hamza, Mustafa Mura, Mustafa Can, Emirhan


Teknik direktör: Recep Uçar


Boluspor: Mosquera, Kerem Alıcı, Aykut Demir, Fethi Özer, Ali Keten, Tugay Kaçar, Bekir Yılmaz, Alican Özfesli (Burak Asan dk. 70), Araz Abdullyev (Nemanja Mihajlovic dk. 70), Melih (Mertan Caner dk. 86 ?), Poepon (Hamza Gür dk. 79 ?)


Yedekler: Ömer, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Burak Bekaroğlu, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Reha Erginer


Goller: Tugay Kaçar (dk. 85), Mihajlovic (dk. 90+5) (Boluspor)


Sarı kartlar: Serkan, Gomis, Ercan, Turgut Doğan, (Ümraniyespor), Poepon, Ali Keten, Fethi Özer, Burak, Bekir (Boluspor)

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