TFF 1.Lig'de fikstür çekildi

Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 11 Eylül'de başlayacak olan ligde ilk yarı 4 Ocak tarihinde bitecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak, sezon ise 8 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligde 4 hafta mücadelesi ise hafta içi oynanacak.

Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve takım temsilcileri, kura çekiminde hazır bulundu. 11 Eylül'de start olacak olan Lig'de ilk yarı 4 Ocak tarihinde sona erecek. 22 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre sonunda lig 8 Mayıs 2021'de tamamlanacak. 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Büyükaydın: "Hedefimiz takımlarımızı taraftarı ile buluşturmak"

Kura çekiminde söz alan ve pandemi sürecinde kahraman sağlık çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Futbol ile sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunmak için birtakım projelerimiz var. Futbolun geri dönüşünde çok önemli protokoller hazırladık. Bu protokoller futbol oynamamızda büyük ışık tutacak. Hedefimiz önce insan sağlığını gözeterek takımlarımızı taraftarı ile buluşturmak. Ekim ayında sınırlı sayıda başlayacağımız taraftara dönüşüm takımlarımıza da büyük katkılar sağlayacaktır. Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Lig'de ilk haftanın fikstürü şu şekilde:

Ümraniyespor-Bandırmaspor

Adanaspor-İstanbulspor

Osmanlıspor-Eskişehirspor

Altay-Y.Samsunspor

Boluspor-Ankara Keçiörengücü

Bursaspor-Adana Demirspor

Menemenspor-Altınordu

Balıkesirspor-Giresunspor

Akhisarspor-Tuzlaspor