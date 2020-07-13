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TFF 1.Lig'de son hafta programı açıklandı

TFF 1.

Lig'in 34. ve son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.


TFF'den yapılan açıklamaya göre son haftanın programı şu şekilde:



17 Temmuz Cuma


20.00 Menemenspor - Altınordu



18 Temmuz Cumartesi


17.30 Giresunspor - Altay


17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor


17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü


17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor


17.30 BB Erzurumspor - Ümraniyespor


17.30 Hatayspor - Bursaspor



19 Temmuz Pazar


17.30 Osmanlıspor - Balıkesirspor


17.30 Eskişehirspor - Boluspor

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