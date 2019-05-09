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TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final: Sarıyer: 1 - Kastamonuspor 1966: 0

TFF 2.

Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sarıyer, sahasında Kastamonuspor 1966'yı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Kula'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 13 Mayıs'ta Kastamonu'da oynanacak.



Stat: Yusuf Ziya Öniş


Hakemler: Hakan Ceylan, Engin Erdem, Deniz Turgut


Sarıyer: Ali Türkan, Ozan Solak, Özgür Çelik, Mert Kula, Feyyaz Belen, Ali Kuçik (Bertul Kocabaş dk. 73), Adem Koçak, Hüseyin Bak, Nuri Fatih Aydın (Samet Katanalp dk. 83 ?), Hakkı İsmet Şimşek (Alim Harlak dk. 79), Yaser Yıldız


Teknik Direktör: Serdar Bozkurt


Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Bahri Can Avcı, Mustafa Çakır, Kemal Tokak, Şaban Özel, Erkan Taşkıran, Soner Dikmen, Bulut Kaya (Ozan Kılıçoğlu dk. 66), Yasin Yener, Abdulaziz Solmaz (Sinan Akaydın dk. 83 ?), Artun Akçakın (Muhammet Haşim Çoban dk. 60)


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


Gol: Mert Kula (dk. 45+3) (Sarıyer)


Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Mustafa Çakır, Kemal Tokak, Bahri Can Avcı, Şaban Özel (Kastamonuspor 1966), Özgür Çelik, Ali Kuçik, Adem Koçak, Mert Kula (Sarıyer)

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