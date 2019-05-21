TFF 2. Lig Play-Off: Fatih Karagümrük: 2 - Manisa BŞB: 0

TFF 2.
Lig Yarı Final Play-off rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Lig Yarı Final Play-off rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Karagümrük, sahasında Manisa'yı 2-0'la geçerek adını finale yazdırdı.
Stat: Vefa
Hakemler: Özgür Yankaya, Uygar Bebek, Cem Özbay
F. Karagümrük: Tarık, Ramazan (Ali Fırat, dk. 79 ?), Fatih Kuruçuk, Abdulhamit, Bilal, Barış, Youssef (Selçuk dk. 71), Ufuk, Çağrı, Erkan Zengin, Mehmet Batdal (Ahmet dk. 85 ?)
Yedekler: Murat, Şenol, Turgut Doğan, Tuğrul
Teknik Direktör: Atılay Canel
Manisa BŞB: Ersel, Mehmet Yılmaz (Cem Özdemir dk. 82 ?), Salih, Ufukhan, Erhan, Abdurrahman, Mustafa Sami, Onur Kolay, Umut (Zafer dk. 67), İsmail, Sinan
Yedekler: Onur Parlar, Fatih, Çağrı, Oğuzhan, Yaser
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Erkan Zengin (dk. 14 pen.), Çağrı (dk. 43) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Abdulhamit, Fatih, Barış, Ufuk, Erkan (Karagümrük), Umut, İsmail Haktan, Mehmet Yılmaz, Zafer, Erhan (Manisa BŞB)