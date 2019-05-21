İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig Play-Off: Fatih Karagümrük: 2 - Manisa BŞB: 0

TFF 2.

Lig Yarı Final Play-off rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.


Lig Yarı Final Play-off rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Karagümrük, sahasında Manisa'yı 2-0'la geçerek adını finale yazdırdı.



Stat: Vefa


Hakemler: Özgür Yankaya, Uygar Bebek, Cem Özbay


F. Karagümrük: Tarık, Ramazan (Ali Fırat, dk. 79 ?), Fatih Kuruçuk, Abdulhamit, Bilal, Barış, Youssef (Selçuk dk. 71), Ufuk, Çağrı, Erkan Zengin, Mehmet Batdal (Ahmet dk. 85 ?)


Yedekler: Murat, Şenol, Turgut Doğan, Tuğrul


Teknik Direktör: Atılay Canel


Manisa BŞB: Ersel, Mehmet Yılmaz (Cem Özdemir dk. 82 ?), Salih, Ufukhan, Erhan, Abdurrahman, Mustafa Sami, Onur Kolay, Umut (Zafer dk. 67), İsmail, Sinan


Yedekler: Onur Parlar, Fatih, Çağrı, Oğuzhan, Yaser


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Erkan Zengin (dk. 14 pen.), Çağrı (dk. 43) (Karagümrük)


Sarı Kartlar: Abdulhamit, Fatih, Barış, Ufuk, Erkan (Karagümrük), Umut, İsmail Haktan, Mehmet Yılmaz, Zafer, Erhan (Manisa BŞB)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.