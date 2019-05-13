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TFF 2. Lig Play-off: Fatih Karagümrük: 2 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2.

Lig Play-off çeyrek final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, tur atladı.



Stat: Vefa


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Mehmet Ali Akkor


Karagümrük: Tarık Çetin, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Ali Fırat Okur, Turgut Doğan Şahin, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Bilal Aziz Özer (Şenol Can dk. 51), Selçuk Alibaz (Youssef Yeşilmen dk. 76), Çağrı Ortakaya, Mehmet Batdal (Ramazan Civelek dk. 33)


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Uğur Daşdemir, Barış Özbek, Ahmet Aras


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet Akaydın, Emre Özkan, Aykut Akgün, Harun Aydın (Benhur Keser dk. 61), Oğuzhan Türk, Sercan Kaya (Feridun Kıroğlu dk. 72), Ömer Bozan, Halil Köçer (Mehmet Taşcı dk. 89 ?), Fevzi Özkan, Can Erdem


Yedekler: Yasin Davuş, Deniz Çevik, Ali Eren Demirkol, Mehmet Halil Daniş


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Goller: Fatih Kuruçuk (dk. 36), Turgut Doğan Şahin (dk. 90) (Karagümrük), Can Erdem (dk. 14)(Şanlıurfaspor)


Kırmızı Kart: Ali Fırat Okur (dk. 28) (Karagümrük)


Sarı Kartlar: Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Şenol Can, Çağrı Ortakaya (Karagümrük), Ömer Bozan, Harun Aydın, Oğuzhan Türk, Samet Akaydın (Şanlıurfaspor)

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