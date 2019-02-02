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TFF 2. Lig: Sancaktepe Belediyespor: 1 - Yılport Samsunspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sancaktepe Belediyespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.



Stat: 15 Temmuz


Hakemler: Cihan Aydın, Suha Adıyaman, Serdar Akarsu


Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış, Mehmet Çoban, Recep Yılmaz, Erbay Eker, Can Aktav, Melik Derin (Oğuzhan Acar dk. 85 ?), Alaattin Ok, Oğuzhan Erdoğan(Mert Örnek dk. 69), Mehmet Tosun, İrfan Akgün, Abdülkadir Akyıldız (İsmail Düzgün dk. 62)


Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Aytaç Sulu, Nuri Terliksiz, Erhan Kartal, Canberk Dilaver, Savaş Yılmaz (Oğuz dk. 69), İlyas Yavuz, Yılmaz Özeren (Bahattin dk. 57), Erhan Şentürk, Samet Asatekin (Onur dk. 46) Abdülkadir Özden


Gol: Mehmet Tosun (dk. 34) (Sancaktepe Belediyespor)


Kırmızı kartlar: Mehmet Tosun (dk. 64), Oğuzhan Erdoğan (dk. 90 yedek kulübesinde) (Sancaktepe Belediyespor)


Sarı kartlar: Recep Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor), Ahmet Altın, Nuri Terliksiz, Savaş Yılmaz, Canberk Dilaver (Yılport Samsunspor)

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