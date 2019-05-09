TFF 2. Lig: Tuzlaspor: 0 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup Çeyrek Final Play-off ilk maçında Tuzlaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Taner Koç, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Erdinç Pekgöz, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Erdi Zengin (Doğan Can Otman dk. 40), Sadık Baş, Mehmet Özdıraz, Muhammed Akarslan, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Orhan Meler
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf Balcıoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Onur Kolay (Sami Can Keskin dk. 86 ?), Ufukhan Bayraktar, Cem Özdemir (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 46), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Zafer Şensoy (Alper Akçam dk. 76), İsmail Haktan Odabaşı, Salih Kurşunlu, Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 62), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 90) (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Erdinç Pekgöz (dk. 37) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz, Bayram Olgun, Erdi Zengin, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Bülent Uzun (Tuzlaspor)