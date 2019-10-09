TFF 2. Lig: Tuzlaspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 7. hafta müsabakasında Tuzlaspor, sahasında Niğde Anadolu FK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Burak Pakkan, Vural Gül, Çağlar Mehmet Uludağ
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Kemal Tokak, Gökcan Kaya, Bülent Uzun, Erdinç Pekgöz, Sadık Baş, Mehmet Özdıraz (Sefa Aksoy dk. 88 ?), Gökhan Çıra, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez (Yasin Yener dk. 46) Murat Yılmaz (Göksu Türk Doğan dk. 65)
Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe, Aykut Çolakoğlu, Şahan Akyüz, Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişci (Atalay Yıldırım dk. 70), Mustafa Emirhan Özyaşar, Atalay Gürel (Embiya Ayyıldızlı dk. 79), Kadir Yurttadur, Berkin Taşkın, Metehan Yılmaz, Enis Durak (Altar Han dk. 59)
Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 64), Sadık Baş (dk. 87) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz, Yasin Yener (Tuzlaspor), Aykut Çolakoğlu, Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK)