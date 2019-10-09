İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Tuzlaspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 7. hafta müsabakasında Tuzlaspor, sahasında Niğde Anadolu FK'yı 2-0 mağlup etti.



Stat: Tuzla Belediye


Hakemler: Burak Pakkan, Vural Gül, Çağlar Mehmet Uludağ


Tuzlaspor: Bayram Olgun, Kemal Tokak, Gökcan Kaya, Bülent Uzun, Erdinç Pekgöz, Sadık Baş, Mehmet Özdıraz (Sefa Aksoy dk. 88 ?), Gökhan Çıra, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez (Yasin Yener dk. 46) Murat Yılmaz (Göksu Türk Doğan dk. 65)


Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe, Aykut Çolakoğlu, Şahan Akyüz, Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişci (Atalay Yıldırım dk. 70), Mustafa Emirhan Özyaşar, Atalay Gürel (Embiya Ayyıldızlı dk. 79), Kadir Yurttadur, Berkin Taşkın, Metehan Yılmaz, Enis Durak (Altar Han dk. 59)


Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 64), Sadık Baş (dk. 87) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz, Yasin Yener (Tuzlaspor), Aykut Çolakoğlu, Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.