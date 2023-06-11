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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk kez VAR sistemi uygulanacak

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.

Lig'in ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12, 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağı duyuruldu.


VAR sistemi uygulanacak play-off final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:



12 Haziran Pazartesi


TFF 3. Lig 1. Grup: Belediye Derince Spor - 52 Orduspor FK



13 Haziran Salı


TFF 3. Lig 2. Grup: Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü



14 Haziran Çarşamba


TFF 3. Lig 3. Grup: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kepez Belediyespor



15 Haziran Perşembe


TFF 2. Lig Beyaz Grup finalisti ile Kırmızı Grup finalisti karşılaşacak

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