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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

2022-2023 sezonu TFF 2.

Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.


TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle birlikte Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belirlendi. Kura çekimine; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.


2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.



"TFF olarak her zaman sizlerin yanınızdayız"


Yeni dönemde iş birliği içinde çalışacaklarına inandığını vurgulayan Volkan Can, "Başkanımızın seçim çalışmalarında alt liglere nasıl değer verdiğine şahit olduk. Bütün toplantılarda önce alt liglerden bahsetti. Alt ligler futbolun mihenk taşıdır. İnşallah birlikte iyi şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Ben de 2. ve 3. Lig kulüpleri arasında iyi bir köprü kuracağıma, sizlerin yanında olacağıma buradan söz veriyorum. TFF yönetimi olarak biz önce güven, adalet ve şeffaflık ilkesiyle yola çıktık. Çözüm odaklıyız. Bütün camialara eşit mesafedeyiz. Bu çok önemlidir. Hiçbir zaman hiçbir kulübün bir adım fazla yanında olmayacağımıza buradan söz veriyorum” ifadelerini kullandı.


TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şu şekilde oluştu:



Beyaz Grup


Afjet Afyonspor


Amed Sportif


24 Erzincanspor


Ankaraspor


Arnavutköy Belediyespor


Batman Petrolspor


Bayburt Özel İdare


Düzcespor


Bursaspor


Çorum FK


Esenler Erokspor


Nazilli Belediyespor


Ispartaspor


İnegölspor


Menemenspor


Sivas Belediyespor


Somaspor


Şanlıurfaspor


Tarsus İdman Yurdu



Kırmızı Grup


Sarıyer


Kırklarelispor


Zonguldak Kömürspor


Ankara Demirspor


Erimasgut Belediyespor


Pazarspor


1462 Trabzon FK


Silahtaroğlu Vanspor FK


Diyarbekirspor


Adıyaman Futbol Kulübü


İskenderunspor


Serik Belediyespor


Fethiyespor


Uşakspor


Bucaspor 1928


Balıkesirspor


Kocaelispor


Karacabey Belediyespor


GMG Kastamonuspor

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