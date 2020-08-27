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TFF, 2020-2021 sezonu üst klasman hakem listesini yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda görev alacak olan üst klasman hakem listesini yayımladı.

Listede 47 hakem yer alıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan listede 47 hakem bulunuyor. TFF'nin açıkladığı üst klasman hakem listesi şu şekilde:



Caner Ak - Adana


Zorbay Kaçak - Adana


Ali Palabıyık - Ankara


Burak Pakkan - Ankara


Erkan Özdamar - Ankara


Kadir Sağlam - Ankara


Serkan Tokat - Ankara


Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara


Burak Şeker - Antalya


Murat Erdoğan - Antalya


Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya


Sarper Barış Saka - Antalya


Bahattin Şimşek - Aydın


Arda Kardeşler - Bursa


Cihan Aydın - Bursa


Ali Şansalan - Çanakkale


Ümit Öztürk - Denizli


Özgür Yankaya - Edirne


Suat Arslanboğa - Eskişehir


Turgut Doman - Eskişehir


Abdullah Buğra Taşkınsoy - İstanbul


Cüneyt Çakır - İstanbul


Çağdaş Altay - İstanbul


Emre Malok - İstanbul


Fırat Aydınus - İstanbul


Hüseyin Göçek - İstanbul


Mert Güzenge - İstanbul


Mete Kalkavan - İstanbul


Mustafa Kürşad Filiz - İstanbul


Onur Özütoprak - İstanbul


Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul


Volkan Bayarslan - İstanbul


Alper Ulusoy - İzmir


Direnç Tonusluoğlu - İzmir


Emre Kargın - İzmir


Hakan Ceylan - İzmir


Halil Umut Meler - İzmir


Halis Özkahya - İzmir


Kutluhan Bilgiç - İzmir


Yiğit Arslan - İzmir


Abdulkadir Bitigen - Kayseri


Alper Çetin - Kocaeli


Koray Gençerler - Manisa


Atilla Karaoğlan - Sakarya


Bülent Birincioğlu - Trabzon


Ramazan Keleş - Trabzon


Yasin Kol - Trabzon

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