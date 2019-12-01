TFF 3. Lig: Bayrampaşa: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 15. haftasında Bayrampaşa, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Çetin Emeç
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mustafa Yüksel, Orhan Timurtaş
Bayrampaşa: Veysel Sapan, Selim Şahin, Oğuz Çetinkaya, Hüseyin Güngör, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Hakkı İsmet Şimşek, Halil Uysal (Muhammed Demirci dk. 65) Bünyamin Balat, Mehmet Sefa Etöz (Taner Yıldız dk. 79 ?), Mehmet Alaeddinoğlu, Mert Somay (Mertcan Aktaş dk. 60)
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Onur Ural, Muhammed Ali Kurt, Okan Duran, Oktay Gümüş, Alper Yener, Yasin Dülger (Emre Fırtına dk. 64), Savaş Yılmaz (Muhammed Emin Balcılar dk. 85 ?), Youssef Yeşilmen (Recep Kalkan dk. 90 ?), Emre Gemici
Gol: Youssef Yeşilmen (dk. 4) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Oğuz Çetinkaya, Hüseyin Güngör, Halil Uysal (Bayrampaşa), Onur Ural, Onur Behiç Özalgan, Muhammed Emin Balcılar, Okan Duran, Yasin Dülger (Nevşehir Belediyespor)