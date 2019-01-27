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TFF 3. Lig: Büyükçekmece Tepecikspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup 19. hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Tepecik Şenol Güneş


Hakemler: Ademi Cinek, Ünal Doğru, Barış Çiçeksoyu


Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Hakan Esa, Emrah Yollu, Eray Açıkgöz, Alihan Aydın, Hakan Albayrak (Emre Usta dk. 46), Deniz Yanılmaz (Onur Erdem dk. 79), Fırat Bozkurt, Güney Polat, Günay Şakar, Mert Türkileri (Hakan Doğan dk. 68)


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, Muhammed Serdar, Can Morgül, Metehan Andaç (Abuzer Gaffar), Ahmet Arık, Bilal Gücüyetmez, Doğancan Aynacı (Tita dk. 86), Ömer Gür, Tunç Murat, Uğur Durmuş (Emre Fırtına dk. 70)


Goller: Emre Fırtına (dk. 77), Tita (dk. 87) ( Nevşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Deniz, Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor), Ömer (Nevşehir Belediyespor)

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