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TFF 3. Lig fikstürü çekildi

2019-2020 sezonu TFF 3.

Lig fikstürü çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.


TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan TFF 3. Lig fikstür çekimi, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür töreni açılış konuşmasında federasyon olarak TFF 3. Lig'e çok önem verdiklerini belirterek, "Yeni bir adım, yeni bir süreç ve uzun bir maraton başlıyor. Her sezon takımlarımız için ayrı bir güzellik ve heyecan. Bazı kulüplerimiz teknik direktör değiştiriyor, bazılarınız yeni transferler yapıyor, diğer taraftan kamp dönemleri var. Bunlar işin zevkli ve heyecanlı tarafları. Sizler, çok zor ve meşakkatli bir görev üstleniyorsunuz. Kulüp yöneticiliği zordur, zaman ve fedakarlık ister. Hele hele ahde vefa yoktur, başarı gelmezse hep eleştirilirsiniz. Umuyorum ki sezon sonu bu emeklerinizin karşılığını alırsınız.


3. Lig bizim için önemli. Aslında Türkiye'de futbolla ilgili görev yapan tüm amatör kardeşlerimizin bir üst hedefi, her zaman TFF 3. Lig'dir. Profesyonelliğe ilk adım burada atılır. Onların önünü açan, görev verip vitrine çıkaran daima 3. Lig'deki kulüplerimizdir. Bu nedenle siz kulüplerimizi çok önemsiyoruz.


Türk futbolunu hep beraber kalkındırmamız lazım. Bunun için sizlere ve bizlere önemli görevler düşüyor. Dürüst, ahlaklı, düzgün bir şekilde görev yapmamız gerekiyor. Çünkü bu iş düzgün ve dürüst yapıldığında oyuncuya, kulüplerimize, ülke futboluna ayrı bir değer katıyor. Sizlerin sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi de belirtmek istiyorum. Güzel maçların oynandığı, hataların konuşulmadığı centilmence bir sezon temenni ediyorum. Yeni sezon 3. Lig ailesine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


TFF 3. Lig ilk hafta maçları şöyle:



1. Grup


Cİ Group Buca - Çankaya


Karbel Karaköprü Belediyespor - Şile Yıldızspor


Serik Belediyespor - 24 Erzincanspor


Silivrispor - Erzinspor


Yeni Orduspor - 68 Aksaray BLD


Sultanbeyli BLD - Manisaspor


Tokatspor - Çatalcaspor


Artvin Hopaspor - Yomraspor


Düzcespor - Kızılcabölükspor



2. Grup


Elazığ BLD - Ağrı 1970


Payasspor - Kocaelispor


Fethiyespor - Erokspor


Cizrespor - Kemerspor 2003


Turgutluspor - Fatsa BLD


Belediye Derincespor - 1877 Alemdağspor


Ofspor - Erbaaspor


Büyükçekmece Tepecikspor - Karşıyaka



3. Grup


Batman Petrolspor - 1954 Kelkit BLD


Gölcükspor - Altındağ BLD


Malatya Yeşilyurt BLD - Bayrampaşa


Muğlaspor - Nazilli BLD


Halide Edip Adıvarspor - Somaspor


Modafen - Darıca Gençlerbirliği


Nevşehir BLD - Diyarbekirspor


Karacabey BLD - Pazarspor


Yozgatspor 1959 - Osmaniyespor

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