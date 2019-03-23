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TFF 3. Lig: Halide Edip Adıvar SK: 1 - Fatsa Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup 28. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar SK evinde Fatsa Belediyespor'u ağırladı. Müsabaka Fatsa Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Stat: Tepecik Şenol Güneş


Halide Edip Adıvar SK: Ethem, Fatih, Furkan, Yener, Gökhan, Necati, Hüseyin (Halil dk. 78), Batuhan (Bartu dk. 62), Muhammed (Emre dk. 74), Barış, Fevzi


Yedekler: Yusuf, Hakan, Erdem, Habib


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Rıdvan, Osman, Yakup, Fatih, Oğuzhan, Ali Say, Selim (Şefik dk. 73), Ali Koçak (Sergen dk. 88 ?), Fatih Çakır, Abdülkadir (Vedat dk. 67)


Yedekler: Sefa, Hüseyin, Mehmet, İsmail


Goller: Ali Say (dk. 18), Osman (dk. 59) (Fatsa Belediyespor), Fevzi (dk. 29) (Halide Edip Adıvar SK)


Sarı Kartlar: Oğuzhan, Yakup, Ali Say (Fatsa Belediyespor), Muhammedi Gökhan (Halide Edip Adıvar SK)

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