TFF 3. Lig: Şile Yıldızspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 32. haftasında Şile Yıldızspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Şile
Hakemler: Ali Yılmaz, Yasin Kılıç, Mehmet Kirişçioğlu
Şile Yıldızspor: Muhammed Kazım Önal, Ömer İnan, Furkan Külekçi, Aykut Taşkınfurat, İbrahim Anıl Tekeli (Onur Kandöken dk. 83 ?), Celalcan Uysal, Hasan Güvendik, Tahsin Hacımustafaoğlu, Yetkin Demir (Samet Bahça dk. 63), Zekeriya Kacaroğlu (Eren Yerli dk. 80 ?), Kerem Can Taşkara
Nevşehir Belediyespor: Hasan Sürmeli, Muhammed Serdar Yazıcı, Hayrettin Cengiz, Rahmi Özdemir (Saffet Gurur dk. 90 ?), Naci Bayraktaroğlu, Can Morgül, Burak Özsoy, Metehan Andaç Özlü (Doğancan Aynacı dk. 73), Tita, Tunç Murat Behram, Uğur Durmuş (Emre Fırtına dk. 90 ?)
Goller: Keremcan Taşkara (dk. 90+1) (Şile Yıldızspor), Tunç Murat Behram (dk. 45), Doğancan Aynacı (dk. 88) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Tita (dk. 37) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Hasan Güvendik (Şile Yıldızspor), Rahmi Özdemir (Nevşehir Belediyespor)