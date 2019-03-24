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TFF 3. Lig: Silivrispor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta Silivrispor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden Silivrispor 2-0 galip ayrıldı.



Stat: Silivri


Hakemler: Alirıza Altunbakır, Mehmet Pekmezci, Hakan Akkaynak


Silivrispor: Burak Kapan, Vahit Yaşar, Mehmet Albayrak, Halil Uysal, Yunus Yaşar, Çağrı Gülcü (Metin İlhan dk. 61), Emin Altunay, Selçuk Çalışır, Taner Gürsoy (Tolgahan Erbay dk. 90 ?), Gökhan Demir Çıkan (Muhammed Giren dk. 83 ?), Ufukcan Engin


Teknik Direktör: Bülent Akan


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Muhammed Yazıcı, Hayrettin, Naci, Can Morgül (Tita dk. 67), Metehan Andaç Özlü (Uğur Durmuş dk. 85 ?), Emre Fırtına, Doğancan Aynacı, Ömer Gür, Tunç Murat Behram, Abuzer


Teknik Direktör: Eser Kardeşler


Goller: Mehmet Albayrak (dk. 36), Taner Gürsoy (dk. 77) (Silivrispor)


Sarı Kartlar: Gökhan Demir, Mehmet Albayrak, Selçuk Çalışır, Emin Altunay (Silivrispor), Can Morgül, Doğancan Aynacı, Metehan Andaç Özlü (Nevşehir Belediyespor)

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