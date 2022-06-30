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TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı

2022-2023 Sezonu TFF 3.

Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.


TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu grupları kura çekimi, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapıldı. Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.


2022-2023 sezonunda 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de, 1 ve 3. Grup 18'er, 2. Grup ise 17 takımla oynanacak. Yeni sezon 3-4 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.



"Kulüplerimizle sürekli iş birliği içinde olacağız"


Volkan Can, törende yaptığı konuşmada, birlik beraberlik ve fair-play içinde bir sezon dileğinde bulundu. Can, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde güzel bir sezon geçiririz. İçinizden gelen birisi olarak sorunlarınızı biliyorum. Sizin dertleriniz bizim dertlerimizdir. İnanın 15 gündür inanılmaz mesai harcıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi alt liglere büyük önem gösteriyor. Buradan şu müjdeyi verebilirim, geçen seneki ücretler revize olacak. 4'er takım düşecekti, 3'er takım olarak değiştirdik. TFF yönetimi olarak kulüplerimizle iş birliği içerisinde, güven, adalet, şeffaflık ilkesiyle hareket edeceğiz. Çözüm odaklıyız. Alt ligleri hep beraber daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz" dedi.


TFF 3. Lig grupları şöyle oluştu:



1. Grup


1922 Konyaspor


1954 Kelkit Belediyespor


52 Orduspor FK


Ağrı 1970 Spor


Amasya 1968 FK


Belediye Derincespor


Belediye Kütahyaspor


Çatalcaspor


Edirnespor


Elazığspor


Eskişehirspor


İçel İdmanyurdu


Kalecik FK


Karaköprü Belediyespor


Karşıyaka


Nevşehir Belediyespor


Şile Yıldızspor


Yomraspor



2. Grup


Alanya Kestelspor


Ayvalıkgücü Belediyespor


Bayrampaşaspor


Bulvarspor


Darıca Gençlerbirliği


Elazığ Karakoçan FK


Ergene Velimeşespor


Eynesil Belediyespor


Gümüşhane Sportif Faaliyetler


Iğdır FK


Kahramanmaraşspor


Karaman FK


Kırıkkale Büyük Anadoluspor


Kuşadasıspor


Orduspor 1967


Turgutluspor


Yeşilyurt D.Ç. Ofspor



3. Grup


68 Aksaray Belediyespor


Akhisarspor


Arguvan Belediyespor


Artvin Hopaspor


Bergama Belediyespor


Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler


Bursa Yıldırımspor


Büyükçekmece Tepecikspor


Çankaya FK


Efeler 09 Spor FK


Erbaaspor


Fatsa Belediyespor


Kepez Belediyespor


Muş 1984 Muşspor


Niğde Anadolu FK


Osmaniyespor FK


Sapanca Gençlikspor


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