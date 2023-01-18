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TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, KRC Genk Kulübü'nü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, altyapı ziyareti kapsamında KRC Genk Kulübü’nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, altyapı ziyareti kapsamında KRC Genk Kulübü'nü ziyaret etti.


TFF tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, altyapı ziyareti kapsamında KRC Genk Kulübü'nü ziyaret etti.

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