İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Westerlo - Genk maçını izledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, FC Westerlo Kulübü altyapı ziyareti kapsamında dün akşam oynanan Westerlo-Genk maçını izledi.


TFF tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, FC Westerlo Kulübü alt yapı ziyareti kapsamında dün akşam oynanan Westerlo - Genk maçını izledi. Başkan Büyükekşi, FC Westerlo Kulüp Başkan Vekili Hasan Çetinkaya'ya maç öncesi plaket takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.