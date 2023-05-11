TFF Başkanı Büyükekşi'den, Karbel Karaköprü Belediye Spor'a ziyaret

ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile birlikte Şanlıurfa'da TFF 3. Lig kulüplerinden Karbel Karaköprü Belediye Spor'u ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin kulüp binasında gerçekleşen ziyaretine, Karbel Karaköprü Kulübü Başkanı Mustafa Aslan, Karbel Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Mehmet Büyükekşi, Mustafa Aslan'dan kulüp hakkında bilgi aldıktan sonra Karaköprü Belediye Spor takımı oyuncuları ile de tanışıp sohbet etti. Başkan Büyükekşi, TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off oynamayı garantileyen Karbel Karaköprü Belediye Spor'a, TFF 2. Lig'e yükselme yolunda başarılar diledi.