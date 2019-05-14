TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Riva'da kampta bulunan Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal A Milli Takımı ile bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede TFF Başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile teknik heyet ve sporcular yer aldı. Başkan Hüsnü Güreli, Down Sendromlular Futsal A Milli Takımı oyuncularıyla sohbet edip, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle millileri tebrik etti ve başarı diledi. Milli Takım oyuncularına hediye takdiminde bulunulurken, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın da Başkan Hüsnü Güreli'ye plaket verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal A Milli Takımı, 23-30 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya'da yapılacak 2. Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na katılacak.