TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Lig kulüp başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Riva'da Başkan Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde Spor Toto 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda; 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya ile birlikte TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Talat Papatya ve Murat Şahin de yer aldı.

TFF ile kulüpler arasındaki görüşmede; hakem atama sistemi, VAR, hakem akademisi, yeni kurallar, ulusal lisans ve takım harcama limitleri ile gündemdeki diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 6 Aralık'ta TFF 2. Lig, 16 Aralık'ta da TFF 3. Lig kulüp başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapmıştı.