İhlas Haber Ajansı

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 47. UEFA Kongresi'ne katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenen UEFA Kongresi’ne katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen UEFA Kongresi'ne katıldı.


Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen 47. UEFA Kongresi'nde tek aday olan Aleksander Ceferin, yeniden başkanlığa seçildi. Ceferin ve yönetimi 2027 yılına kadar görev yapacak.


TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı da UEFA Kongresi'nde yer aldı.

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