TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Millî Takımı ile Riva'da bir araya geldi.

Başkan Büyükekşi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kampa giren millileri ziyaretinde TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Ay-yıldızlılarla sohbet eden ve oyuncularımıza moral veren Mehmet Büyükekşi, hazırlıklar hakkında teknik direktör Osman Çakmak'tan bilgi aldı. Başkanlığa seçilmesi nedeniyle kendisini tebrik eden millilere başarı dileyen Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF olarak engelli futboluna destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

24 Haziran'a dek TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan Ampute Futbol Millî Takımı, Riva kampının ardından 24-27 Haziran tarihleri arasında İngiltere'de oynayacağı özel maçlarla hazırlıklarına devam edecek. Milliler, Dünya Kupası'nda şampiyon olarak Türkiye'ye büyük bir gurur daha yaşatmak istiyor.