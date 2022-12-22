TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında Beşiktaş'ı ziyaret etti. Büyükekşi'nin, TFF Yönetim Kurulu Üyelerinden; Başkan Vekili Murat Aksu, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, Mali İşler Sorumlusu Erman Kalkandelen, 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya ve yedek üye Murat Şahin ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ev sahipliği yaptı.

Önce siyah-beyazlı kulübün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezerek incelemelerde bulunan Mehmet Büyükekşi, daha sonra Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda, Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve Beşiktaş Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi'nin altyapı çalışmaları ve siyah beyazlı kulübün Fulya'da bulunan altyapı tesisleri ile ilgili sunumunu dinleyerek bilgi aldı.

Başkan Büyükekşi, Türk futbolunun hem milli takımlar hem de kulüp bazında sürdürülebilir başarılar elde edebilmesi için kendi öz kaynaklarına eğilmesi ve kulüplerin mevcut altyapılarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Biz de bu kapsamda Futbol Akademisi projemizi hızla hayata geçirmek için gereken adımları atıyoruz. Bunu bir zorunluluk olarak getireceğiz ama kulüplerimizin altyapıya ayırmaları gereken finansman konusu da masamızda. Bir süredir kulüplerimizi ziyaret ederek altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler alıyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de Beşiktaş Kulübümüzü ziyaret ettik. Ziyaretlerimize diğer Süper Lig kulüplerimizle devam edeceğiz" dedi.

Ahmet Nur Çebi de Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Kendilerine kulübümüzün altyapısı ve altyapı çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Altyapıdaki oyuncularımıza birçok başlıkta eğitimler veriyoruz. Beşiktaş olarak tarihimiz boyunca altyapısına önem veren bir kulüp olduk. Bunun da böyle devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Daha önce Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir'i ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine Süper Lig'in diğer kulüplerine yapacağı ziyaretlerle devam edecek.