TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in omzundan ameliyat olduğu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan, Başkan Özdemir'in geçirdiği operasyon hakkında şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz"