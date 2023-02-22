İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF Başkanvekili Aksu'dan Ersen Martin'e ziyaret

TFF Başkanvekili Murat Aksu, tedavisi süren eski milli futbolcu Ersen Martin’i hastanede ziyaret etti.

TFF Başkanvekili Murat Aksu, tedavisi süren eski milli futbolcu Ersen Martin'i hastanede ziyaret etti.


Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulüpte top koşturan ve 3 kez de A Milli Takım forması giyen Ersen Martin, geçirdiği kalp krizi sonrası ameliyat edilmiş, daha sonra aort damarı yırtılması tespit edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Uzun bir süre sonra yoğun bakımdan çıkan Martin'in hastanede tedavisi sürüyor. TFF Başkan Vekili Murat Aksu da eski milli futbolcuyu ziyaret etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.