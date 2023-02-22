TFF Başkanvekili Aksu'dan Ersen Martin'e ziyaret

TFF Başkanvekili Murat Aksu, tedavisi süren eski milli futbolcu Ersen Martin'i hastanede ziyaret etti.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulüpte top koşturan ve 3 kez de A Milli Takım forması giyen Ersen Martin, geçirdiği kalp krizi sonrası ameliyat edilmiş, daha sonra aort damarı yırtılması tespit edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Uzun bir süre sonra yoğun bakımdan çıkan Martin'in hastanede tedavisi sürüyor. TFF Başkan Vekili Murat Aksu da eski milli futbolcuyu ziyaret etti.