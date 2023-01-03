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TFF, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK - Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta konuk ekibin 2-1 kazandığı DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.


Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Serkan Tokat ve AVAR Özgür Yankaya arasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:


VAR: Atilla ne gördün sen?


Atilla Karaoğlan: Hafif dokunuyor, şiddet yok.


VAR: İttiriyor diye mi görüyorsun"? Sahada inceleme veriyorum.


Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm.


VAR: Şiddet var, kafayla vuruyor. Burnuna net bariz vurma diye görüyorum.


Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor, ben sarıda kalacağım.


VAR: Tamam, karar senin



Sivasspor - Galatasaray müsabakası


Sivasspor - Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünde hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp arasında geçen diyaloglar ise şöyle:


VAR: Kontrol ediyoruz. Bu yorumdur. Pozisyonda potansiyel ofsayt için seni incelemeye davet ediyorum. Bunu izleteceğiz (son dokunuş). Kırmızılı Nelsson'a müdahale ediyor ama topa dokunmuyor.


VAR: Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor.


VAR: 1. adam kaleci, 2. adam Nelsson'a temas ediyor diye görüyoruz. Nelsson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz, ofsayt


Erkan Özdamar: Ofsayt var mı, yok mu?


VAR: Nelsson ikinci adam. Evet, ofsayt var."

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