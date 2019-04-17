TFF Beylerbeyi Tesisleri hizmete açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yenilenen Beylerbeyi Tesisleri yapılan açılış töreni ile yeniden hizmete girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beylerbeyi'nde bulunan tesisleri yenilenerek, yapılan açılış töreni ile tekrar hizmete açıldı. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, TFF Eski Başkanı Yıldırım Demirören, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TFF yöneticileri katıldı. Açılışta açıklama yapan TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Şenes Erzik, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkür ederek, "Gerekli tüm izinleri alıp, tesisi 6-7 ay gibi kısa bir sürede modern bir hale getirdik. Türk futboluna yakışır bir tesis daha ekledik. TFF yönetimi olarak MHK ve bağımsız yargı kurullarının düzeni ile bizim bir bağımız yok. Bağımız olmadığı gibi tüm kurulların bağımsız çalışmaları güvencemizdir" şeklinde konuştu.

Yıldırım Demirören: "Bu tesis Avrupa'nın en önemli tesislerinden biri"

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Yıldırım Demirören ise, TFF yönetim kurulu olarak 7 sene boyunca Türk futbolunun düzelmesi için mücadele ettiklerinin altını çizerek, "Riva'yı örnek gösterebiliriz, dünyanın en güzel tesisi. Bugün burada yapılan tesis yine Avrupa'da en önemli tesislerden birisi. Devam da edeceğine inanıyorum. Tesisinin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Doğal güzelliği ve fiziksel şartları açısından tesisin MHK'ye güzel yansıyacağını vurgulayan MHK Başkanı Sabri Çelik ise "Mental ve fiziksel hazırlığımızı en üst düzeye çıkaracağız. UEFA paydaşlarımız ile de burada eğitim yapmak için ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

Hilmi Türkmen: "Üsküdar'ımıza çok yakıştı"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'ın İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Binanın estetik görünümü, fonksiyonelliği, ulaşım kolaylığı açısından ortaya çok güzel bir iş çıktı. Türk sporumuza ve futboluna başarılar getireceğine inancım tamdır. Üsküdar bir spor ilçesidir. Sporu tabana yayma çalışmaları kapsamında bu tesisleri geliştirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Beylerbeyi Tesisleri'ne sponsor olanlara plaket takdim edildi. Açılış, Federasyon Başkanı Hüsnü Güreli ev sahipliğinde tesislerin gezilmesinin ardından sona erdi.