TFF Binasını kurşunlayan şüpheli: “Alkolün etkisiyle ateş ettim, pişmanım”

TFF Binası'nın kurşunlaması olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin ifadesinde, “Alkolün etkisiyle ateş ettim, pişmanım. Federasyon binasını hedef almadım, bir talihsizlikti” dediği öğrenilirken olayda kullanıldığı belirlenen silahın bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasında meydana gelen olayda, toplantı odasına 1, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına 1, binanın diğer yerlerine ise 3 adet kurşun isabet etmişti. Olayın ardından harekete geçen polis, bölgeyi abluka altına alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Kurşunların geldiği yerin bir baraka olduğunu tespit eden polis çevredeki kameraları inceledi. Barakadan bir aracın ayrıldığını gören ekipler bu aracı takip etti ve yerini tespit etti. Çalışmalar sonucu, aracı kullandığı öğrenilen Oğuzhan G. evinde gözaltına alındı. Oğuzhan G.'nin barakadan Cüneyt U. ile ayrıldığını söylemesi üzerine Cüneyt U. da Riva Meydan'da yakalandı. İki şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

“Alkolün etkisiyle ateş ettim, pişmanım”

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Cüneyt U.'nun emniyetteki ifadesinde, “Çok alkollüydüm. Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle federasyon binasını hedef almadım. Bir talihsizlikti. Pişmanım. Silahı da oradaki sazlığa attım” dediği ortaya çıktı. Polis ekipleri ifadesinin üzerine sazlık alanda geniş çaplı arama çalışması yaparken silaha ulaşılamadı. İfadesi alınan bir diğer şüpheli Oğuzhan G.'nin ise, “Cüneyt ağabeyi alıp araba ile Riva'da bir restorana bıraktım. Sonra da üstümü değiştirmek için eve gittim. Ben de onun yanına gidecektim” dediği öğrenildi.

Olayda kullanılan silah domates bahçesinde bulundu

Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cüneyt U.'nun yaşadığı eve giderek arama yaptı. Aramalarda evin içinde iki adet av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Evin dışında bulunan domates bahçesini de arayan ekipler burada siyah bir beze sarılmış halde iki adet 9mm tabanca ve 12 adet mermi buldu. Bunlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi. Silahın bulunduğu anlara ait görüntüler ise polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, biri serbest bırakıldı

Şüphelilerden Cüneyt U.'nun 18, Oğuzhan G.'nin ise emniyette 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, Cüneyt U.'nin gümrük müşavirliği yaptığı, Oğuzhan G.'nin de uzun zamandır yanında çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturma genişletilirken iki kişi daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheli H.Ç.'nin ise olay akşamı Oğuzhan G. ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. TFF Binasının kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Cüneyt U., Oğuzhan G. ve H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay öncesi ve sonrasına ait görüntüler güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin beyaz renkli bir araçla olay yerine giriş yaptığı görüldü. Görüntünün sonrasında ise aynı araçla olay yerinden ayrıldıkları anlar saniye saniye kaydedildi.