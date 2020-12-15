TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazdı!

TFF, disiplin sevklerinde Fatih Karagümrük'ün ismini yanlış yazdı. TFF'nin resmi sitesinde kulüp kayıtlarında Fatih Karagümrük A.Ş. olan kulübün adı, disiplin sevklerinde 'Fatih Karagümrükspor A.Ş.' olarak yazıldı. Kırmızı-siyahlı taraftarlardan tepki geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin kuruluna yapılan sevkleri açıklarken, Fatih Karagümrük'ün ismini yanlış yazdı. TFF'nin resmi internet sitesinde kulüp ismi Fatih Karagümrük A.Ş. olarak belirtilirken, daha önceki yapılan sevklerde kulübün adı 'Fatih Karagümrük' olarak yazılırken, bu kez 'Fatih Karagümrükspor' olarak yazıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin ismi disiplin sevklerinde tam 5 kez bu şekilde geçerken, taraftarlar da yetkililere tepki gösterdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş örnekleri vererek tepkilerini gösteren kırmızı-siyahlılar, bu takımların isimlerinde 'Spor' olmamasına dikkat çekerek, 'Fatih Karagümrükspor' yazılmasını eleştirdi.

Daha önce olmamıştı

Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Slovak futbolcu Erik Sabo ve Teknik Direktör Şenol Can disiplin kuruluna sevk edilirken, bu sevklerin belirtildiği maddelerde 'Fatih Karagümrükspor A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu' ve 'Fatih Karagümükspor A.Ş. Kulübü'nün idarecisi' ibaresi kullanılırken, oynanan karşılaşmadan da 'Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrükspor A.Ş.' olarak bahsedildi. Tam 5 kez Karagümrük'ün adının yazıldığı disiplin sevkine tepki gelirken, daha önce gerçekleşen sevklerde bu durum yaşanmamıştı. 3 Kasım tarihinde açıklanan disiplin sevkinde, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Can disiplin kuruluna sevk edilirken, TFF'nin resmi sitesinde "Hukuk Müşavirliği'nce 03.11.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi ŞENOL CAN'ın 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.