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TFF, Sancaktepe Belediyesi Ampute Futbol Takımı'na malzeme desteğinde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler haftasında Sancaktepe’de anlamlı bir etkinliğe imza attı ve Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Ampute Futbol Takımı’na malzeme desteğinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler haftasında Sancaktepe'de anlamlı bir etkinliğe imza attı ve Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Ampute Futbol Takımı'na malzeme desteğinde bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3 Aralık Dünya Engelliler haftasında Sancaktepe'de bulunan Şehit Selim Topal Spor Kompleksi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. TFF Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Ampute Futbol Takımı'na malzeme desteğinde bulundu. Etkinlikte TFF Yönetim kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ümit Şahin ve Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Başkanı Yunus Ustahabipoğlu yer aldı.


Törende konuşan Sancaktepe Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yunus Ustahabipoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler haftası dolayısı ile buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Engelin fiziki bir durum olmakla birlikte önemli olan zihinlerde engel olmamasıdır. Spor birçok engeli aşabileceğimiz inancının olduğu bir alandır. Sahada göstermiş olduğunuz performansın yarınlara yönelik umutların yeşermesine, sevginin güçlenmesine, birliğin oluşmasına yönelik bir inancı taşıyoruz. Biz engelli sporlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Ömer Gürsoy ise çok güzel bir tesiste olduklarını dile getirerek, "2006 yılından itibaren görevimi yürütüyorum. 30 takımlı, 700'e yakın futbolcunun olduğu bir döneme geldik. Sancaktepe Belediyesi ve kulübünün oluşturduğu ampute futbol takımının özel ilgimizi hak ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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