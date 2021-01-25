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TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.


2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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