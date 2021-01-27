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TFF Süper Kupa, Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde havalandı

TFF Süper Kupa’yı kazanan Trabzonspor, yapılan törenle kupasını kaldırdı.

TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, yapılan törenle kupasını kaldırdı. Kupayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir takdim etti.


TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililer maçın ardından büyük sevinç yaşarken, futbolcular sahada Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı havaya attı.


Karadeniz ekibi, yapılan madalya ve kupa törenin ardından kupasını aldı. Kupayı kaptanlar Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Parmak havaya kaldırdı.


Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir takdim etti.


Öte yandan Trabzonsporlu futbolcular, Başakşehirli futbolcuları madalyalarını alırken alkışladı.

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