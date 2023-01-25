TFF ve Kulüpler Birliği, 'Altyapı Akademileri' projesi için çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Altyapı Akademileri projesi için Türkiye'de başlattığı ziyaret ve toplantılarına Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu, Hollanda ve Belçika Milli Takım Tesisleri ile Ajax, AZ Alkmaar, Westerlo ve Genk kulüplerine yaptığı ziyaretler ile devam etti. 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen ziyaretlere, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından belirlenen temsilciler de katıldı.

TFF, Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de Trabzonspor, Trabzon 1461, Giresunspor, Altınordu, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Antalyaspor ve Alanyaspor kulüplerinin altyapı akademileri ve tesislerinde başlattığı ziyaret ve toplantılarına Avrupa'da devam etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki heyet, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından belirlenen temsilcilerin de katılımıyla 16-18 Ocak 2023 tarihlerinde Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu, Hollanda ve Belçika Milli Takım Tesisleri ile Ajax, AZ Alkmaar, Westerlo ve Genk kulüplerine ziyaretler gerçekleştirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki heyette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Başkan Danışmanı Serhat Mermer, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Özgür Özaktaç ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk yer aldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ve AZ Alkmaar'a ziyaret

TFF Başkanı Büyükekşi başkanlığındaki heyet, Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturma çalışmalarına katkı amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, 16 Ocak Pazartesi günü önce Hollanda Kulübü Ajax'ın altyapı akademisi olan Ajax Academy'de incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Ajax Uluslararası Akademiler Başkanı Mr. Corne Groenendijk ve Teknik Direktör Klaas Jan Huntelaar, Ajax kulübünün altyapı organizasyonu ve tesisleri hakkında bir sunum yaptı.

TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti aynı gün Hollanda Futbol Federasyonu'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Hollanda Futbol Federasyonu Genel Sekreter Gijs de Jong, Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Amin Belhaj Chankour, Erkek Milli Takımları Müdürü Aloys Wijnker, Milli Takım Operasyonları Müdürü Tijn Kruize, Futbol Gelişim Direktörü Lennard van Ruiven ve Futbol Gelişim Müdürü Jorg Van der Breggen'in ev sahipliğini yaptığı ziyarette, Hollanda Futbol Federasyonu'nun milli takım yapıları hakkında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet 17 Ocak Salı günü ise Hollanda Kulübü AZ Alkmaar'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. AZ Alkmaar ziyaretinde, kulüp CEO'su Robert Eenhoorn, Akademi Direktörü Bart Heuvingh ve Altyapı Antrenörü Sander Veraart yer aldı.

Westerlo ve Genk Kulübü'nde incelemelerde bulunuldu

AZ Alkmaar ziyaretinin ardından Hollanda'dan Belçika'ya geçen TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti, KVC Westerlo Kulüp Başkanı Oktay Ercan ve Kulüp Başkan Vekili Hasan Çetinkaya'nın ev sahipliği yaptığı ziyarette, KVC Westerlo Kulübü'nde incelemelerde bulunarak, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Heyet aynı gün Altyapı Akademileri Projesi için danışmanlık hizmeti aldığı Double Pass firmasının yetkilileri ile Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Westerlo ve Genk arasında Het Kuipje Stadyumu'nda oynanan Belçika Pro League karşılaşmasını izledi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet 18 Ocak Çarşamba günü Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki ziyaretlerine Genk Kulübü ve Belçika Futbol Federasyonu'nda yaptığı incelemelerle devam etti. Günün ilk ziyaretinde Genk Kulübü'nün altyapı akademisi Genk Academy'de incelemelerde bulunan heyet; Genk Futbol Teknik Koordinatörü Sem Franssen, Gelişim Departmanı Teknik Koordinatörü Patrick Boelen, Top Ustalığı ve Bireysel Antrenörü Michel Ribeiro'nun kulübün altyapı organizasyonu ve tesisleriyle ilgili sunumlarını izledi.

Heyet, Belçika Futbol Federasyonu'nun Tubize kentindeki merkezinde CEO Peter Bossaert, Futbol Operasyonları Direktörü Jelle Schelstraete, Scouting Rembert Vromant ve Dış ilişkiler ve CEO Ofisi Sorumlusu Hedeli Sassi ile bir toplantı gerçekleştirerek, tesisleri gezdi. İncelemeler Belçika Futbol Federasyonu'na yapılan ziyaret ile tamamlandı.

İncelemeler Almanya, Portekiz ve İspanya ile devam edecek

TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki incelemelerine Almanya, Portekiz ve İspanya'da, bu ülkelerin futbol federasyonları ve kulüplerine yapacağı ziyaretler ile devam edecek. TFF'nin, Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretler ve incelemelerin yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti'nin birlikte yurt dışında yapacağı ziyaret ve incemeler, 13 Ocak'ta Türk futbolunun strateji planının oluşturulması için başlattığı "The Game Plan" çalıştaylarına çıktı oluşturacak. Yurt dışında ziyaret edilen ülke federasyonları ve kulüplerin temsilcileri Türkiye'ye gelerek, Türkiye liglerinde yer alan tüm kulüplerin altyapı yetkililerinin yer aldığı çalıştaylarda altyapı organizasyonları ve çalışmaları hakkında sunumlar yapacak. Gerçekleştirilecek çalıştaylar sonucunda oluşturulacak Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli, Altyapı Akademileri Projesi ile Türk Futbolunun Strateji Planı içerisinde uygulamaya konulacak.