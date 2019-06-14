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TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün Riva’da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.


Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu


Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu


Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu


Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu


Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu


Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu


Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu


Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu


Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu


Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye


İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu


Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu


Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu


Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu

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