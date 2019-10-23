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TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.

Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, TFF Başkanı Özdemir, Türkiye-Fransa Milli Futbol karşılaşmasında Merih Demiral'ın giydiği 3 numaralı formayı Vali Yerlikaya'ya hediye etti.

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