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TFF'de kritik zirve tamamlandı

Süper Lig’den 8 kulüp başkanı ve yöneticilerinin harcama limitleri konusunda Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Nihat Özdemir ile gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Süper Lig'den 8 kulüp başkanı ve yöneticilerinin harcama limitleri konusunda Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Nihat Özdemir ile gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapılmazken, TFF'nin konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.


Süper Lig'den 8 kulübün başkanları ve yöneticileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile harcama limitleri konusunu görüşmek için bir araya geldi. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde 14.30'da başlayan toplantıya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor'dan başkan ve yöneticiler katıldı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren zirvede TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüp yöneticilerinin harcama limitleri ile ilgili taleplerini dinledi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken, ilerleyen saatlerde TFF kanadından toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.


Öte yandan TFF'nin önümüzdeki günlerde kulüplerin taleplerini görüşmek adına kendi arasında toplanarak bir karar çıkarması öngörülüyor.

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