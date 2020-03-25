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TFF'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, bir futbolcusu ve bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'ndan bir oyuncu ile bir sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçeli futbolcu ve personele acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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