İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. İstanbul'da gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly de yer aldı. Ziyarette korsan yayınların önlenmesine dair fikir alışverişinde bulunuldu.


Başkan Nihat Özdemir tarafından Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a A Milli Takım forması takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.